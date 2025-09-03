Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez aproveitou a folga na agenda para curtir férias em Mykonos, na Grécia. A apresentadora,q ue já está de volta ao Brasil, segue compartilhando os registros do momento de descanso com seus seguidores.

Desta vez, ela surgiu posando de biquíni branco em cenários paradisíacos do local. Em uma das imagens, inclusive, ela causou furor ao puxar a cordinha da roupa de banho para fazer uma foto.



"Saí da Grécia, mas ela não saiu de mim 🇬🇷🇬🇷🧿🧿🧿🧿. #photodump Eurosummer2025", dizia a legenda.

Os cliques ganharam uma enxurrada de mensagens carinhosas. "Simplesmente perfeita 😍❤️", concluiu uma fã. "Afffff te amo🔥🔥🔥🔥🔥🔥", declarou uma outra. "Belíssima", afirmou uma terceira.











