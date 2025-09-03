Conhecido pelos papéis que assumiu na teledramaturgia nacional da Rede Globo, Humberto Martins está longe das novelas desde maio de 2023, quando interpretou Guerra em "Travessia". O personagem era pai de Chiara, esta defendida pela novata Jade Picon.
Nesta semana, durante participação no "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck no Multishow, ele resolveu abrir o jogo sobre o comportamento da influenciadora, que não tinha experiência alguma como atriz quando foi escalada para o folhetim.
Questionado sobre o que achava da contratação dela para a obra, ele respondeu: "Eu acho que a autora decide e a gente encara e vamos fazer o possível para melhorar, como fiz com ela, vamos melhorar, vamos aprender, vamos fazer".
Martins ainda elogiou a evolução de Jade, essencialmente do meio para o final da narrativa. "Fofa, muito humilde, muito interessada, tanto que eu acho que do meio da novela para lá, ela deu um salto", avaliou o veterano na atração de entretenimento.
Saiba mais
"Travessia" foi criada e escrita por Gloria Perez. A autora quis abordar os impactos das fake news com Brisa, protagonista interpretada por Lucy Alves. Na trama, ela era falsamente acusada de ser uma sequestradora de bebês.
A partir daí, lutava para provar a própria inocência enquanto tinha a vida virada de cabeça para baixo. O folhetim foi criticado e teve uma das audiências mais baixas do horário nobre. Neste ano, Gloria Perez deixou o banco de autores contratados da Globo.
A escritora trabalhava na sinopse de "Rosa dos Ventos", novela que deveria estrear no lugar de "Vale Tudo", em outubro. Uma das temáticas abordadas seria o aborto, o que motivou a emissor a pedir para que ela reescrevesse o enredo, algo que Perez negou, segundo a própria.