Reprodução Instagram @demimoore Demi Moore e Bruce Willis

Demi Moore, de 62 anos, fez um emocionante desabafo em relação ao atual estado de saúde do ex-marido, Bruce Willis, de 70. O ator, conhecido pela atuação em produções hollywoodianas, foi diagnosticado com demência frontotemporal (FTD).



Na terça-feira (2), durante participação no "The Oprah Podcast", apresentado por Oprah Winfrey, a atriz admitiu que é "difícil" ver o artista da forma como ele está, além de ter explicado como funciona a divisão de cuidados com ele.





"É difícil ver alguém tão vibrante e forte mudar dessa forma. Mas meu ponto de vista é: é importante encontrar a pessoa onde ela está, sem esperar que seja quem era ou quem você gostaria que fosse. Quando você faz isso, há uma doçura e algo terno e amoroso”, disse.

"Se você ficar revivendo o que foi perdido, só cria ansiedade e tristeza. Quando você permanece presente, ainda há muito dele ali. Talvez não seja verbal, mas é belo dentro das possibilidades", acrescentou.

Relação entre ex e atual

Em seguida, a intérprete, indicada ao Oscar 2025 pela atuação no filme de terror "A Substância", ressaltou o papel da atual esposa de Willis, Emma Heming Willis, nos cuidados com ele.

"Muita coisa caiu sobre Emma para conseguir organizar tudo. E o mais bonito, que ela aborda no livro, é reconhecer que os cuidadores precisam cuidar de si mesmos. Se não reservarem tempo para estar bem, não podem estar disponíveis para ninguém", enfatizou sobre o livro "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path", escrito por Emma.

"Tenho muita compaixão por Emma, sendo uma mulher jovem. Ninguém poderia prever para onde isso iria. Ela fez um trabalho magistral lidando com a saúde de Bruce. Ela teve tanto medo quanto força e coragem para enfrentar tudo isso. Acho que este livro vai ajudar muitas pessoas que estão passando por situações parecidas", acrescentou.

Saiba mais

Demi Moore e Bruce Willis estão divorciados há quase 25 anos. O astro de Hollywood se aposentou em 2022, alegando diagnóstico de afasia. Em 2023, a esposa anunciou que ele também estava sofrendo com as complicações de uma demência frontotemporal.