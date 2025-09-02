Reprodução Instagram @ryansilveira_ Ryan Silveira

Ryan Silveira, criador de conteúdo adulto, usou as redes sociais na segunda-feira (1) para se pronunciar em relação ao acidente que sofreu em um hotel na ilha de Mykonos, situado na Grécia.

Assista:

🚨Ryan Silveira se pronuncia pela primeira vez após ser encontrado DESACORDADO junto de amigo que morreu em piscina na Grécia. pic.twitter.com/QNWw9Eq4hJ — TrackChart (@trackchartt) September 1, 2025





Esta é a primeira vez que o jovem de 23 anos comenta o assunto. Ele ficou em coma após o ocorrido; Já Yago Campos, amigo dele que também estava na ocasião, acabou morrendo.





“Oi, gente, boa noite. É, estou aparecendo aqui agora para falar com vocês. Foi um momento em que consegui ter acesso para expressar um pouco do que eu estou sentindo, essa tristeza, essa angústia, esse sentimento horrível de perder uma pessoa tão próxima, como o Yago era para mim", começou.

"É meu melhor amigo. Familiares e amigos sabiam o quanto a gente era próximo um do outro. Eu estou um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu. A gente sabia que uma escolha que fizemos teve um final tão trágico e triste. Meus sentimentos vão para a família e os amigos. Só consigo pensar na falta que o Yago vai fazer pelo resto de nossas vidas", acrescentou.

Sem detalhar o que ocorreu, Ryan afirmou que tanto ele quanto Yago usaram substâncias ilícitas. “Aquele dia [do acidente], chegamos a Mykonos, já era 1h da tarde, e tinha uma festa à noite", lembrou.

"Pensamos: ‘Ah, vamos ficar aqui no hotel, aproveitar o hotel e depois à noite ir para a festa’. E ali ficamos. Realmente fizemos coisas ilícitas, utilizamos coisas ilícitas. Mas, como a notícia saiu, tem muita fake news, muita mentira, e isso com o tempo vocês verão" , completou.

Ryan ainda declarou que não tem compreensão total das circunstâncias do acidente. "A última lembrança que eu tenho é que eu estava deitado na cama e eu simplesmente apaguei. Simplesmente acordo no hospital em Atenas achando que estava em Mykonos, vieram conversar comigo, perguntavam se eu sabia onde eu estava", alegou.

Saiba mais

No dia 23 de agosto, Ryan Silveira e Yago Luiz de Campos e Silva foram resgatados em uma piscina de um hotel de luxo em Mykonos, na Grécia. Yago, de 25 anos, foi encontrado sem vida. Ryan estava desacordado.

Segundo o site grego ProtoThema, os brasileiros foram vistos inconscientes por funcionários do hotel. Na ocasião, seringa e sachês com pó branco foram encontrados e encaminhados para análise laboratorial. A autópsia de Yago não foi concluída, por isso a causa exata da morte ainda não foi informada. As investigações continuam.