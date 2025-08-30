Reprodução/Instagram/@patriciapillar Patricia Pillar se despede de Verissimo em homenagem

A atriz Patricia Pillar usou as redes sociais neste domingo (31) para se despedir de Luis Fernando Verissimo, que morreu aos 88 anos, após três semanas internado em Porto Alegre em decorrência de complicações de uma pneumonia. O escritor, filho de Erico Verissimo , deixa a esposa, três filhos e dois netos.

Na mensagem, Patricia destacou a relação próxima que mantinha com o autor e lembrou o carinho com que ele a tratava, tanto na vida pessoal quanto nas páginas de seus livros.

“É muito difícil falar de Luis Fernando Verissimo... o homem mais doce, divertido e genial que conheci; meu ‘muso’, minha inspiração. Com sua leveza e olhar perspicaz, transformava o cotidiano em poesia e elevava o banal à teoria filosófica, sempre cheio de graça e bom humor. Conviver com ele e sua família foi um privilégio que guardo no coração, e sua ausência deixa um vazio imenso”, escreveu a atriz no Instagram.





Musa nas crônicas

A admiração de Verissimo por Patricia Pillar era pública. Na coletânea Veríssimas (2016), ele a citou 18 vezes, sempre associando seu nome ao que considerava mais belo no mundo. Em uma das passagens mais lembradas, o autor brincou: “pudim de laranja é a única prova convincente da existência de Deus, além de Patricia”.

O escritor chegou a dedicar um verbete à atriz no livro, descrevendo-a como uma presença luminosa. Em entrevista à revista Época, também em 2016, ele explicou: “Tanto a Patricia quanto a minha mulher sabem que é brincadeira. Só não é brincadeira que eu já a admirava pela beleza e pelo talento, e quando a conheci pessoalmente passei a admirá-la ainda mais. Ela é bonita em todos os sentidos”.

Uma amizade de décadas

A aproximação entre os dois se transformou em amizade duradoura. Em abril deste ano, Patricia já havia relembrado momentos ao lado do escritor e do jornalista Zuenir Ventura, ao publicar uma foto antiga no Instagram.

"Como não ter saudades dessa noite em que estive ao lado do meu grande amigo Luis Fernando Verissimo e de Zuenir Ventura?”, escreveu na ocasião.

Saúde fragilizada nos últimos anos

Nos últimos anos, Verissimo enfrentava problemas de saúde. Além do diagnóstico de Parkinson, ele implantou um marcapasso em 2016 e, em 2021, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que comprometeu parte de suas funções motoras e de comunicação.