Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez não passou despercebida pelos seguidores neste sábado (30). A apresentadora posou para fotos usando um vestido vermelho, que combinou com batom da mesma cor e acessórios dourados, enquanto curtia passeio em Mykonos, na Grécia.



"O poder de um detalhe vermelho! 🌹♥️", escreveu na legenda.

A publicação agitou as redes sociais. "Uma mais linda do que a outra! ❤️", afirmou uma fã ao se referir as fotos. "Belíssima 🌹", concluiu uma outra. "Perfeita 😍", postou uma terceira.





Recentemente, Luciana utilizou o Instagram para interagir com os seguidores por meio de uma caixinha de perguntas. Um internauta da apresentadora a elogiou e, como resposta, ela publicou uma foto de topless.

"Não cansa ser esse espetáculo de mulher?", perguntou um usuário. A artista, então, mostrou um registro em que aparece apenas de saia e segurando os seios com as mãos. Além disso, a veterana também colocou um emoji de coração na região.