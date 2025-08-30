Reprodução/Youtube Ana Paula Arósio

Fãs de Ana Paula Arósio foram pegos de surpresa ao assistirem a rede Globo. É que durante a programação, a atriz apareceu ao lado de Tiago Lacerda para divulgar a novela Terra Nostra, que será reexibida em setembro pelo Vale a Pena Ver de Novo.



No vídeo, ator aparece fazendo uma videochamda para Ana Paula e a atriz faz o convite para o público para assistir à reprise de Terra Nostra.

"Amore mio, você acha que não sei? Em setembro, todo mundo vai matar a saudade do Matteo e da Giuliana com a Edição Especial de Terra Nostra".

Após o anúncio da programação do mês, ela aparece sorridente em meio à natureza e diz: "Em setembro é tudo nosso. Tudo nosso na Globo."





Novela Italiana

Após se distanciar de seu grande amor, Matteo passa a trabalhar colhendo café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), mas entra em conflito com o patrão ao reivindicar melhores condições de trabalho. Mesmo assim, acaba se casando com Rosana (Carolina Kasting), filha do poderoso fazendeiro.

Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez), um imigrante bem-sucedido, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando finalmente o reencontra, ele já está casado e aparentemente realizado.

A novela retrata as transformações sociais e econômicas do Brasil da época, abordando temas como estrutura familiar, imigração e luta de classes. A trama de Benedito Ruy Barbosa foi escrita com a colaboração de suas filhas, Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e teve direção artística de Jayme Monjardim.











