Instagram/Reprodução/@grivero64 Professora Helena e Maria Joaquina se reencontram no México

Mais de 35 anos depois de dividirem a cena na novela Carrossel (1989), as atrizes Gabriela Rivero, de 60 anos, e Ludwika Paleta, de 46, voltaram a se reunir em um momento especial.

Conhecidas mundialmente como a professora Helena e a mimada Maria Joaquina, elas se encontraram no casamento dos amigos Ligia Uriarte e Mane De La Parra, na Catedral de Durango, no México.

O reencontro foi registrado em selfies e cliques diante da igreja onde ocorreu a cerimônia. Apesar do tempo desde as gravações da novela, Gabriela e Ludwika mantêm contato frequente e já se encontraram em outras ocasiões, mesmo sem voltarem a contracenar.

Enquanto parte do elenco original seguiu caminhos distintos, as duas seguem ativas na carreira artística. Gabriela Rivero atualmente integra o elenco de El Ángel de Aurora, n ovela da Televisa e xibida entre 2024 e 2025, no papel de Victoria.

Já Ludwika Paleta, naturalizada mexicana, esteve recentemente na produção da Netflix Mãe Só Tem Duas, lançada em 2021 e 2022.

A primeira versão de Carrossel chegou ao Brasil em 1991, pelo SBT, e se tornou um marco da teledramaturgia infantil.