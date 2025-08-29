Reprodução Instagram @naomi Naomi Campbell e Michael Jackson

Considerado como o Rei do Pop, Michael Jackson tem ganhado homenagens póstumas nesta sexta-feira (29), data em que completaria 67 anos de idade, caso estivesse vivo. Naomi Campbell é uma das celebridades que relembraram o músico.







Em alta no Brasil desde a participação no "Domnigão com Huck", a artista usou as redes sociais hoje para exaltar o músico, com quem já trabalhou. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 15 milhões de seguidores, ela exaltou o cantor.

"Feliz aniversário celestial para o Rei do Pop. Nunca haverá outro. Michael Jackson sempre em nossos corações", escreveu ela como legenda da postagem. Na publicação, ela ainda adicionou algumas fotos ao lado do célebre vocalista.

Além de ser amiga de Michael, Naomi chegou a trabalhar com o músico. Eles estiveram juntos no clipe de "In the Closet", lançado em 1992. A amizade, até então presente na ficção dos sets de filmagem, migrou para a realidade e eles se mantiveram próximos até 2009, quando o cantor morreu.





Nos comentários, fãs repercutiram a homenagem póstuma de Naomi. "O Rei e a Rainha", escreveu um internauta na plataforma de Mark Zuckerberg. "Eu me emocionei com essa postagem", admitiu uma segunda. "Que felicitação linda", opinou ainda uma terceira.

Relembre

Michael Jackson se preparava para uma série fixa de 50 apresentações na O2 Arena, em Londres, previstas para ocorrer entre julho de 2009 e março de 2010. No entanto, o cantor morreu aos 50 anos, em 25 de junho de 2009, após sofrer uma parada cardíaca.

Reconhecido por uma extensa lista de sucessos na indústria fonográfica, Jackson se firmou como um dos artistas negros mais populares dos Estados Unidos. "Billie Jean", "They Don't Care About Us", "Thriller", "Beat It", "Smooth Criminal" e "We Are The World" foram algumas das canções interpretadas por ele.