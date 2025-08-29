Divulgação Elenco de “8 Segundos – O Desafio” curte a Festa do Peão de Barretos

Rafael Cardoso, Letícia Augustin, Robson Nunes, Juliano Laham, Jaedson Bahia e Matheus Sandré — atores do filme “8 Segundos – O Desafio”, ambientado em Barretos — seguem circulando e curtindo a Festa do Peão, que acontece até domingo, 31 de agosto.

Nos últimos dias, o elenco passou pelo, assistiu a apresentações no Estádio de Rodeios e atendeu fãs e imprensa.

O grupo participou na cidade da avant-première exclusiva do longa, realizada em 27 de agosto, em uma sessão que também prestou homenagem aos 70 anos da Festa. Além de aproveitar o evento, os atores conheceram o trabalho do Hospital de Amor — um dos principais cenários do filme — e pontos turísticos da cidade. O diretor do longa, Márcio Trigo, também acompanhou o elenco na pré-estreia.

Divulgação




