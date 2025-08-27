Reprodução Instagram @luanpereiracantor Luan Pereira

Luan Pereira, de 22 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (26) para negar que estivesse namorando a influenciadora digital Victoria Miranda. Segundo o cantor, eles não são namorados, apenas estão "se conhecendo".

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de dez milhões de seguidores, o artista resolveu se pronunciar. Ele gravou um vídeo no qual detalhava a relação com a moça, fazendo questão de enfatizar que não era um relacionamento sério.





"Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo", começou.

"Os relacionamentos devem ser construídos com conexões; você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo alguém maravilhosa, mas não estamos namorando ainda", acrescentou ele.

Entenda

As especulações de que Luan estivesse namorando Victoria surgiram depois de um álbum de fotos publicado por ela. Nos registros, ela aparecia com um buquê de rosas. Em outras fotos, ela também aparecia ao lado do cantor.

Instagram Após briga com Dado Dolabella, Luan Pereira assume namoro com modelo





Relembre

Na última semana, Luan Pereira protagonizou uma polêmica com Dado Dolabella e Wanessa Camargo. Enquanto dançava com a filha de Zezé, o músico foi empurrado pelo ator. Ele se pronunciou, contando que chegou a cair no chão na ocasião.

"Acabou que do nada eu tomei um empurrão. Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz", disse à época.

Ele ainda afirmou ter sido bloqueado por Dolabella. "Agressor de mulher me bloqueou para eu não ver o pronunciamento sem sentido dele", pontuou. "Assunto encerrado", cravou em sequência. Luan já tinha se referido a Dado como "agressor de mulher" em postagens anteriores.