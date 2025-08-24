Reprodução @tvglobo/ @viversertanejonaglobo Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz

A Globo estreia em 12 de janeiro de 2026 a novela Coração Acelerado , substituta de Dona de Mim . Escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a trama terá como pano de fundo a música sertaneja, em que explorará rivalidades, romances e os bastidores do sucesso. A história se passa em Bom Retorno, cidade fictícia inspirada no interior de Goiás.

A novidade foi antecipada pelo gshow , quando Ana Castela revelou ao vivo, após show na Festa do Peão de Barretos, que participará da produção. A cantora afirmou: “ Vou participar de uma novela! Além de cantora, vou virar atriz! ”. Ela contou estar animada e brincou: “ Música é mais fácil, agora tem que decorar texto. Fale para o pessoal colocar só umas palavrinhas para ser mais fácil para mim ”.

A protagonista será Agrado Garcia, vivida por Isadora Cruz. A jovem sonha em conquistar espaço na cena sertaneja, mas enfrenta machismo, preconceito e disputas profissionais. Ao lado da parceira Eduarda, interpretada por Gabz, forma a dupla As Donas da Voz.

Um dos principais conflitos será com Naiane, papel de Isabelle Drummond. Ambiciosa e influente, ela namora João Raul, astro sertanejo vivido por Filipe Bragança, que também é ex-affair de Agrado.

O antagonista central é Ronei Soares, empresário calculista interpretado por Lázaro Ramos. Ele controla a carreira de João Raul e tenta afastar Agrado e Eduarda dos palcos. Ao lado dele estará Zilá, vivida por Leandra Leal, figura poderosa que domina os bastidores da música e usa influência para manipular situações.

A direção artística é de Carlos Araújo, que esteve em Mania de Você . Para compor a trama, as autoras conversaram com nomes importantes do sertanejo, como Maiara e Maraisa, além de compositores e produtores musicais.

O elenco reúne atores consagrados como Daniel de Oliveira, Antônio Calloni, Marcos Caruso, Stepan Nercessian, Luiz Henrique Nogueira, Luellem de Castro e Diego Martins.

Segundo a Globo, a novela também abordará temas atuais, como empoderamento feminino e relações de poder na indústria musical. Mesmo com discussões sociais, a proposta é manter a leveza típica da faixa das 19h.

Izabel de Oliveira já assinou sucessos como Cheias de Charme e Geração Brasil . Maria Helena Nascimento foi autora principal de Rock Story , em 2016.