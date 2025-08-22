Influenciadora ganha R$ 23 mil por mês para dormir ao vivo
A influenciadora e criadora de conteúdo adulto Débora Peixoto, de 32 anos, natural do Rio de Janeiro, está explorando um formato inusitado. Por R$ 590 mensais, seus assinantes têm acesso a transmissões exclusivas em que podem acompanhá-la dormir, em tempo real. O projeto foi batizado de “reality noturno”.

A ideia surgiu a partir de interações frequentes com fãs.  O ambiente das transmissões foi planejado para reforçar a sensação de proximidade sem invasão da privacidade.

O quarto permanece à meia-luz, com câmera fixa e sem cortes ou trilha sonora, lembrando a estética de uma câmera de vigilância. Débora controla o acesso e faz ajustes para garantir que os assinantes tenham uma experiência íntima, porém segura.

Segundo a influenciadora, a recepção do público foi positiva. Débora já transformou a novidade em faturamento: estima-se que, até agora, ela tenha gerado cerca de R$ 23 mil com as transmissões dormindo.

O “reality noturno” mostra uma faceta inovadora do trabalho de criadores de conteúdo, demonstrando que experiências de conexão podem se tornar modelos de negócio, mesmo fora dos padrões tradicionais do setor.

