Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao não passou despercebida pelos seguidores. A atriz recorreu às redes sociais para mostrar um look especial: o que usou na festa de aniversário de Bruna Marquezine. Nas fotos, ela aparece fazendo charme ao exibir o vestido vermelho com detalhes na perna.



"Comemorando a vida da mais mais @brunamarquezine", avisou na legenda.

As iamgens chamaram a atenção dos fã, que deixaram uma enxurrada de elogios. "Amei, estava maravilhosa❤️", postou uma delas. "Linda demais ❤️❤️❤️", publicou uma outra. "Amei, Ficou linda😍😍😍😍", comentou uma terceira.





Festa luxuosa

Bruna Marquezine comemorou seus 30 anos, com um festão na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Com shows de Thiaguinho e Zeca Pagodinho, o evento contou com 200 convidados, além de um forte esquema de segurança e decorações luxuosas - incluindo até uma escultura de gelo. A celebração aconteceu na última sexta-feira (15).

A atriz escolheu tons de verde e rosa-claro, além de flores brancas e vermelhas decorando o espaço, com destaque para a moldagem iluminada de cisne feita em gelo.

Em uma grande pista de dança com bar, a comemoração trouxe com um palco amplo para receber as atrações. Os pagodeiros Thiaguinho e Zeca Pagodinho animaram a noite, que dispôs de muita comida e bebida. O bolo escolhido pela aniversariante continha cinco andares. Segundo a revista Quem, o cardápio foi refinado, mas incluiu opções mais simples - os pratos preferidos de Bruna.

O pai de Bruna Marquezine Telmo, Neide, mãe, e Luana, irmã da famosa, comemoraram juntos o aniversário.