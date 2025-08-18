Reprodução Polícia Militar de São Paulo

Um influenciador foi parado por policiais militares na madrugada de domingo (17) enquanto dirigia em Perus, Zona Norte de São Paulo. O jovem de 17 anos confessou não ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas mesmo assim foi liberado. A Polícia Militar informou que vai apurar a conduta dos agentes.

A situação veio a público por meio de vídeo divulgado nas redes sociais. Nas imagens, ele admite que estava atuando como motorista de aplicativo e revela irregularidades no veículo utilizado.

Durante a conversa, o menor declarou:

" Eu não tenho carteira, eu não tenho habilitação, não tenho nada. O carro não é meu, tá com multa, tá tudo de errado aqui meu patrão" .

Após a fala, os policiais prosseguiram com perguntas e não aplicaram nenhuma medida imediata.

O vídeo também mostra os agentes elogiando a popularidade do influenciador.

" Da hora seus vídeos mano ", disse um dos policiais.

O menor chegou a posar para fotos com os militares e gravou registros no momento da abordagem.

Em nota enviada ao iG Gente , a Polícia Militar afirmou que instaurou procedimento disciplinar para investigar a postura dos profissionais e as circunstâncias da liberação.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem habilitação é infração gravíssima. No caso de menores de idade, a conduta não é considerada crime, mas implica sanções previstas na legislação de trânsito.