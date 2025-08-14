Instagram Maya Massafera exibe pele irritada após laser fracionado

Maya Massafera, de 44 anos, mostrou nesta quinta-feira (14) como a pele ficou irritada após uma sessão de laser fracionado CO2, procedimento estético voltado ao rejuvenescimento. A influenciadora compartilhou um vídeo nos Stories detalhando a vermelhidão e o desconforto sentidos após a aplicação.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

Maya relatou nas redes sociais o incômodo e os cuidados adotados. “ Gente, ontem eu fiz outra sessão do laser, o CO2. Minha pele tá em carne viva. Que dor ”, afirmou a influenciadora.

No vídeo, Maya exibiu o lado do rosto irritado, com erupções e áreas vermelhas. “ Tá doendo hoje. Eu passei só uma pomadinha ”, completou, mostrando a intensidade da reação causada pelo tratamento.

Procedimento e efeitos

O laser CO2 fracionado é indicado para rejuvenescimento da pele e tratamento de rugas, manchas e cicatrizes. O método cria microlesões controladas que estimulam a regeneração celular, tornando a pele mais firme e uniforme com o tempo.

Especialistas alertam que a reação apresentada por Maya é comum nas primeiras 24 a 48 horas após o procedimento. Vermelhidão, sensibilidade e descamação fazem parte do processo de recuperação da pele.

Maya também explicou a importância de seguir orientações médicas durante o pós-procedimento, usando pomadas calmantes e evitando exposição ao sol, para não comprometer os resultados e prevenir complicações.