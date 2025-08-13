Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao não passou despercebida pelos seguidores nesta quarta-feira (13). A atriz surgiu com seu charme posando para uma sessão de fotos. Ela fez questão de compartilhar os registros para os 4,6 milhões de seguidores.



Para a ocasião, ela apostou em um look minimalista: camiseta de alça e uma calça de alfaiataria preta.

Na legenda, ela optou por colocar apenas um coração.

Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Lindas fotos 😍", elogiou uma delas. "Maravilhosa 😍😍", escreveu uma outra. "Sou muito fã 😍😁", entregou uma terceira.















