Instagram Guilherme Fontes faz cirurgia no ouvido e diz que já estava prevista

O ator, diretor e produtor Guilherme Fontes, de 58 anos, passou por uma cirurgia no ouvido esquerdo nesta segunda-feira (11). O procedimento foi realizado pelo médico otorrinolaringologista Fernando Gosling em um hospital do Rio de Janeiro. “ Bom dia, amigos. Só para avisar que já estou no quarto e já deu tudo certo. Um beijo! ”, disse o artista em vídeo publicado nas redes sociais.

O ator contou que a cirurgia estava marcada há muito tempo e que não conseguiu realizá-la antes por conta das gravações do filme “ Toda Nudez Será Castigada ”, dirigido por Daniel Filho. “ Não foi nada grave. Há 18 anos já tinha feito no ouvido direito. Não poderia esperar mais ”, afirmou. O ator disse estar feliz com o resultado e brincou que agora tem um ouvido “ 100% biônico ”.

Após a operação, Fontes tranquilizou os fãs e disse estar pronto para voltar à rotina. “ Foi rápido, estou me sentindo muito bem, deu tudo certo. Vou ouvir como nunca daqui para frente. Quero agradecer a toda a equipe do Dr. Fernando Gosling ”, declarou.

No ano passado, o ator revelou ter descoberto um problema cardíaco durante exames de rotina. Ele contou que tinha 60% de obstrução em uma artéria coronária devido ao acúmulo de gordura. “ Agora vamos melhorar todas as taxas, o açúcar vai baixar, e vamos limpar a gordura localizada nas artérias ”, disse à época.

Guilherme relatou que, por conta do diagnóstico, fez mudanças na alimentação e intensificou exercícios físicos. “ Aboli chocolates, massas gordas e por aí vai. Dobrei a dose de remédio e vamos com tudo ”, afirmou.

O artista concluiu a mensagem desta segunda-feira com otimismo. “ Estou aliviado, feliz e pronto para a guerra novamente. Coragem para seguir. E juntos ”, declarou.