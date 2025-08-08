Paolla Oliveira se emociona ao ganhar retrato pintado à mão

Paolla Oliveira foi surpreendida com um presente especial e repleto de significado: um retrato pintado à mão pela artista plástica Helena Kozuchowicz.

A homenagem foi compartilhada pela atriz em suas redes sociais nesta sexta-feira (8), onde ela celebrou o momento com poesia e emoção.

"Ser retratada por Helena. Ser Helena. Ser traço, cor, personagem e presença", escreveu Paolla na legenda.

A pintura é mais do que uma coincidência artística. Na novela Vale Tudo, onde interpreta Heleninha Roitman, Paolla também dá vida a uma artista plástica de talento reconhecido.

Fora da ficção, a atriz esteve no coletivo de arte na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e se encantou com as obras em exposição, entre elas, o quadro inspirado em sua imagem.

O carinho dos fãs também marcou presença nos comentários da publicação. "Você é a verdadeira obra de arte", declarou uma seguidora. "Coisa linda!", elogiou outra.

Mensagens como “Te amamos tanto” e “Definitivamente uma obra de arte ” reforçaram o carinho do público pela atriz e por sua personagem.