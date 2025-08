Instagram Juliette revela que sobrinho de 17 anos está internado com miocardite

Juliette Freire informou nesta sexta-feira (1º) que o sobrinho de 17 anos foi diagnosticado com miocardite e está internado no CTI. A cantora relatou que o jovem apresentou dores no peito, enjoo e fraqueza antes de ser levado ao hospital, onde recebeu atendimento e retornou para casa.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

A informação foi compartilhada nos stories do Instagram. Juliette contou que a situação se agravou quando o adolescente apresentou rigidez na nuca, levando a família a procurar novamente o hospital. “ Aí a gente se desesperou, voltou para o hospital ”, relatou.

Segundo Juliette, os médicos diagnosticaram miocardite, uma inflamação no coração geralmente causada por infecção viral. “ Miocardite, sabe o que é isso? Eu também não sabia, uma inflamação no coração, normalmente, é uma infecção viral que você contrai e inflama o coração ”, explicou.

Além da inflamação, o jovem apresentou arritmia e alterações nos exames, o que preocupou ainda mais a família. “ Agora está internado, está no CTI, acredita? Eu não sabia nem que isso era possível, ele tem 17 anos ”, desabafou.

Juliette afirmou que conversou com a equipe médica e recebeu informações positivas sobre o quadro do sobrinho. “ Fiquei também assustada, mas ele está bem, eu já falei com todos os médicos, estou indo visitá-lo agora e está bem, graças a Deus, mas pensa num susto ”, disse.

A ex-BBB encerrou o relato agradecendo pelas mensagens de apoio e dizendo que o adolescente está reagindo bem ao tratamento.