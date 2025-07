Reprodução/Instagram Alerta de tsunami assusta família de Yudi Tamashiro no Japão

O apresentador Yudi Tamashiro, de 32 anos, usou as redes sociais para compartilhar a preocupação com familiares no Japão após um forte terremoto de magnitude 8,8 atingir a região da Rússia, gerando alertas de tsunami em países banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo Japão e Havaí.





Em uma publicação no Instagram, Yudi mostrou um trecho de conversa com seu tio Claudio, que está no Japão.

"Estou no terceiro andar esperando a liberação para poder descer. Estamos em alerta de tsunami", relatou o familiar.

O apresentador explicou que, embora em Tóquio as ondas previstas fossem de até 1 metro, outras regiões, como Hokkaido, enfrentam riscos maiores.

O terremoto, que ocorreu na Península de Kamtchatka, no leste da Rússia, provocou ondas de até 4 metros em áreas costeiras russas. No Japão, autoridades emitiram alertas de emergência, recomendando evacuações em zonas de risco. A TV estatal japonesa informou que as primeiras ondas registradas ficaram abaixo de 1 metro, mas há previsão de que possam chegar a 3 metros.





Yudi, conhecido por sua fé, encerrou a mensagem com uma oração: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia" (Salmos 46:1)".

Ele também compartilhou um vídeo em que sirenes de alerta soavam, reforçando a gravidade da situação.

Enquanto isso, moradores de regiões costeiras do Havaí também foram orientados a se manterem atentos, embora nenhum dano significativo tenha sido registrado até o momento. As autoridades continuam monitorando o fenômeno para evitar maiores impactos.