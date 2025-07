Reprodução YouTube TV Brasil| Globo Mel Lisboa lembra atuação em "Presença de Anita"

Mel Lisboa, de 43 anos, revisitou os bastidores de um dos trabalhos mais marcantes que fez: "Presença de Anita". Responsável pela protagonista-título, a artista precisou gravar sequências de nudez logo no primeiro trabalho e tinha apenas 19 anos na época.



Durante participação no "Sem Censura", da TV Brasil, na última segunda-feira (28), ela comentou como foi lidar com a exposição gerada pela série destinada ao público adulto. As gravações ocorreram em 2001.





"A minha preocupação era fazer bem o trabalho como atriz. Era esse o meu desespero, porque se eu me expusesse daquela maneira e não fosse aceita, eu ia ruir. Então, a minha preocupação era essa", c omeçou a intérprete.

"Não é que era tranquilo fazer cenas nua ou de sexo, mas aquilo vinha junto do combo. Eu ficava desconfortável, sim, mas o mais importante era realizar a cena bem. Está pelada? Está. Mas, dane-se", acrescentou.

Segundo ela, o fato de não ter centrado tanto a atenção na nudez a ajudou nas filmagens. "Acho que minha ignorância me ajudou, porque se eu ficasse muito encanada com isso, talvez não conseguisse fazer o trabalho de uma forma mais entregue e buscando fazer bem uma coisa que eu mal sabia fazer, na verdade. Eu era inexperiente. Tinha 19 anos", avaliou.

Consequências

Mel, contudo, não descarta os impactos que a hipersexualização deste trabalhou trouxe para a carreira dela. Isso porque essa exposição ocorreu quando ela era muito nova e não tinha a maturidade cênica e emocional que tem hoje, após vários anos na indústria.

"Mas as consequências disso são enormes para os dois lados, realmente uma faca de dois gumes. A hipersexualização da minha imagem foi muito forte. Eu era muito jovem, e eu não consegui lidar bem com aquilo. Foi muito assustador", concluiu.