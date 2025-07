Reprodução: Youtube/@Rihanna Rihanna interpreta Smurfette em novo filme

Depois de anos longe dos estúdios musicais, Rihanna está de volta, desta vez nas telonas. A cantora, que empresta sua voz à Smurfette e ainda assina a produção executiva do novo filme dos “Smurfs”, também lançou a inédita “Friend Of Mine”, que integra a trilha sonora da animação.

O longa, que acompanha a jornada dos pequenos seres azuis no mundo real para resgatar o Papai Smurf, sequestrado por bruxos malignos, ganhará novas sessões legendadas em duas capitais brasileiras.

No Rio de Janeiro, a exibição será no Estação NET Rio, no domingo, 27 de julho, às 17h. Já em São Paulo, o público poderá assistir à produção entre os dias 24 e 30 de julho, sempre às 17h, no Cinesystem Belas Artes Frei Caneca.

Além de Rihanna, o novo longa-metragem dos Smurfs contará com outros grandes nomes em sua dublagem, entre eles James Corden, Sandra Oh, John Goodman, Nick Offerman, JP Karliak e Daniel Levy.

A nova produção audiovisual, baseada nos personagens assinados pelo artista belga Peyo, contar com a direção de Chris Miller, que já trabalhou nos três primeiros filmes do lendário Shrek.

Na versão brasileira, a dublagem fica por conta de Bruno Gagliasso, Diego Martins, Jennifer Nascimento e Tatá Estaniecki.