Reprodução E! News

A NBCUniversal oficializou o fim da exibição linear do programa E! News, após mais de três décadas no ar. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a atração será descontinuada da grade de televisão a partir de 25 de setembro de 2025, permanecendo apenas como marca digital.

A decisão foi comunicada aos funcionários na manhã desta terça-feira (22). Com o cancelamento, parte da equipe do E! News deverá ser realocada para a Versant, novo nome da empresa que antes era conhecida como SpinCo. As funções, no entanto, ainda não foram detalhadas.

A mudança acontece após a divisão da NBCUniversal em dois grupos distintos. A primeira estrutura continua abrigando a rede NBC, os estúdios, Peacock e Bravo.

Já a nova empresa, Versant, englobará canais como E!, Syfy, MSNBC, USA Network, CNBC, além de plataformas como Rotten Tomatoes e Fandango.

A Versant será comandada por Mark Lazarus (CEO), Anand Kini(diretor financeiro e de operações) e David Novak(presidente), com outros executivos sendo definidos nos próximos meses.

Apesar do fim do E! News na TV, o canal E! segue no ar com produções originais como Botched Presents, Honestly Cavallari e novidades anunciadas como Kimora: Back in the Fab Lane e Dirty Rotten Scandals. A emissora continuará apostando na cobertura de tapetes vermelhos e premiações como o Critics Choice Awards.