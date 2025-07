Instagram/Reprodução/@marjoriegerardi Marjorie Gerardi vive nova fase

Conciliar todas as atividades nem sempre é uma tarefa fácil, mas, para a atriz Marjorie Gerardi, transformar essa rotina intensa em algo prático tornou-se essencial. Em 2025, ela se divide entre o teatro, o cinema e a administração das faculdades da família.

A agenda exige equilíbrio entre os universos artístico e empresarial, uma combinação que, segundo Marjorie, já faz parte do seu dia a dia.

“É realmente um exercício diário”, afirma. “São dois mundos muito diferentes, o artístico e o empresarial, mas, curiosamente, eles se retroalimentam. E u acredito muito que quando a gente entende nosso propósito, fica mais fácil administrar o tempo."

Mesmo com a rotina dividida entre tantos compromissos, Marjorie segue dedicada à construção de personagens complexas e desafiadoras. A atriz está em cartaz com a peça Closer, dando vida à personagem Anna, papel eternizado por Julia Roberts no cinema. No entanto, ela não quis seguir o caminho já traçado.

“Eu não quis cair na armadilha de reproduzir algo que já foi feito. Mergulhei nas minhas experiências profundamente para entender a essência dela”, revela.

O resultado tem sido um trabalho elogiado, carregado de emoção e autenticidade. “É uma experiência muito transformadora, porque exige que a gente olhe para lugares muito íntimos de si mesma.”

No cinema, Marjorie também assume um novo desafio: está no elenco do filme Festa do Peão de Barretos, cuja preparação incluiu aulas de canto, violão e equitação. A atriz conta que a imersão artística mudou sua maneira de atuar:

“Aprender canto e violão me tirou completamente da minha zona de conforto. A equitação me trouxe uma conexão com o tempo, com a natureza e até com a própria vulnerabilidade. Estar em cima de um animal tão potente te obriga a estar presente, atento, entregue.”

Mas sua atuação não se restringe aos palcos e telas. Como empreendedora na área da educação, ela também pensa no futuro do audiovisual com olhar estratégico e social.

“A gente precisa de profissionais que dominem suas ferramentas, sim, mas que também sejam sensíveis, éticos, conscientes do impacto que a arte tem na sociedade”, defende. Para ela, o fortalecimento do setor passa por uma formação mais ampla, diversa e inclusiva.

Com duas décadas de trajetória artística, ela vê transformações no mercado, mas enxerga que a essência continua a mesma: “Contar histórias de forma honesta.”

Ao falar para os jovens que estão começando, ela é direta: “Estudem. Cuidem da saúde emocional. E, acima de tudo, não se comparem. Cada trajetória é única.”

Entre sets de filmagem, bastidores de peças teatrais e reuniões educacionais, Marjorie Gerardi mostra que, mais do que versatilidade, o segredo está em estar inteira em cada escolha.

“Atuar é sempre sobre estar disponível para o novo", finaliza.