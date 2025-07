Reprodução Instagram @brunabiancardi Bruna Biancardi e Mel

Bruna Biancardi, de 31 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para compartilhar um clique "mãe e filha", ao lado de Mel. A recém-nascida aparecia com um laço na cabeça enquanto aproveita o aconchego do colo da matriarca.



"Pacotinho", escreveu a influenciadora como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 14 milhões de seguidores. A foto ultrapassou a marca de 148 mil curtidas.





Nos comentários, os fãs rasgaram elogios. "Lindas", opinou uma usuária da rede social. "A Mel é o segundo xerox do pai dela", acrescentou um segundo, em referência à semelhança de Neymar Jr. com as filhas.

"Perfeitas", prosseguiu um terceiro. "Benção de Deus", completou uma quarta. "Ai, eu não tenho estrutura para tanta fofura", admitiu uma quinta. "Para mim, ela vai ser a cara da irmã mais velha, a Mavie", concluiu ainda uma sexta.

Entenda

Bruna Biancardi e Mel ganharam alta hospitalar no dia 8 deste mês. Mãe e filha deixaram o Hospital São Luiz Star, no Itaim Bibi, onde a bebê nasceu no dia 5

Neymar Jr. e Bruna Biancardi já são pais de Mavie, de um aninho. Além de Mel e Mavie, o atleta é pai de outras duas crianças. O primogênito, Davi Lucca, é da antiga relação com Carol Dantas. Já Helena é a filha número 3 do jogador, com Amanda Kimberlly.