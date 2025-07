Fabiano Menotti/Reprodução Cantor saiu ileso de capotamento e manteve show no interior do Rio





Fabiano Menotti, da dupla César Menotti & Fabiano, se pronunciou na noite de domingo (13) após sofrer um acidente de carro na BR-040, em Juiz de Fora (MG), enquanto viajava para um show em Cordeiro (RJ).

O cantor dirigia o veículo que capotou na rodovia e afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais, que todos os envolvidos passam bem. Mesmo com o susto, ele decidiu manter a apresentação marcada para a mesma noite.

“ Vocês devem ter visto as notícias do acidente que sofremos hoje, eu e o Heleno, vindo de Belo Horizonte para Cordeiro. Tivemos um livramento muito grande ali na 040, bem próximo a Juiz de Fora ”, disse o cantor no vídeo.

“ Apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem. O Heleno teve um pequeno corte na mão, mas está muito bem. Eu estou zerado, graças a Deus. E o rapaz que estava no outro carro também está 100%, está zerado ”, complementou Fabiano.

O cantor contou que optou por manter o show por se sentir bem física e emocionalmente.

“ Vim para o show, fico com o coração feliz, porque Deus me deu uma oportunidade de estar vivo. Então eu tinha que estar aqui hoje para comemorar essa vitória que foi passar ileso desse acidente ”, explicou ele.

Ainda nos bastidores, pouco antes de subir ao palco, o cantor reforçou que os demais envolvidos também não tiveram ferimentos graves.

“ Falei com o Heleno agora, o Heleno tá 100%, falei com o Antônio André agora, o Antônio tá 100%, graças a Deus, só motivos pra comemorar. Bora pro palco cantar que é só alegria ”, relatou.

O sertanejo agradeceu pelas mensagens de apoio dos fãs e afirmou que recebeu o momento como um sinal de proteção divina.

“ Foi um livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho, de atenção, por todas as orações ”, agradeceu nas redes sociais.





Capotamento envolveu dois carros na altura de Juiz de Fora

O acidente aconteceu por volta das 17h, no km 771,5 da BR-040, próximo à cidade de Juiz de Fora.

Fabiano havia se apresentado em Belo Horizonte na noite anterior e seguia de carro para o show no interior fluminense quando o veículo em que estava capotou. A batida envolveu dois automóveis de passeio.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, os três ocupantes dos veículos já estavam fora dos carros quando as equipes chegaram. Todos estavam conscientes, orientados e sem ferimentos graves.

Dois militares que passavam pelo trecho a caminho de Belo Horizonte foram os primeiros a prestar socorro e ajudaram a isolar a área, evitando novos riscos.

O atendimento contou com viatura de inspeção, guincho, ambulância, apoio de sinalização e presença da Polícia Rodoviária Federal.

Durante a operação, foi implantado um sistema de mão dupla no sentido Juiz de Fora (sul), com liberação completa da pista às 19h30.