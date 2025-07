Reprodução Instagram - @zefelipe Zé Felipe nos stories do Instagram

O cantor Zé Felipe revelou nesta sexta-feira (11) que deslocou o ombro após uma brincadeira feita durante a volta de um show. O cantor explicou o incidente por meio de stories no e afirmou que está se recuperando bem, embora tenha passado alguns dias com dores intensas.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

Ele relatou que havia bebido e tentou acordar os colegas dentro da van com uma batida no banco. “ Eu tô sem treinar esses dias, porque tomei uma esses dias e fui fazer graça ”, contou.

Zé Felipe afirmou que o ombro saiu do lugar no momento da batida. “ O povo dormindo dentro da van na volta do show... eu fui dar um tapa para acordar. Dei um tapa no banco e o ombro não saiu do lugar? ”, disse. Apesar do susto, garantiu que o ombro já foi recolocado.

“ Logo quando ele saiu (o ombro), eu já voltei. Ai meu brother, aquela dor enjoada... pelo menos uns cinco dias ‘ai, ai, ai’, mas agora já voltou, tô play de novo ”, completou o cantor, tranquilizando os seguidores.

Além da lesão, Zé Felipe também comentou sobre suas estratégias para viralizar músicas nas redes sociais. Em conversa recente com Pedro Bial, ele explicou que aposta em lançar trechos dos refrões primeiro. “ Ele solta só o refrão. Se a música for boa, ele termina, né? ”, disse Felipe Amorim, com quem compartilhou o palco.

Zé Felipe confirmou que usa essa tática em lançamentos como “ Toma Toma, Vapo Vapo ”. Segundo ele, a intenção das músicas é animar festas e momentos descontraídos. “ É letra pra quando você tá tomando um negócio ali, ou você tá num carro de som. Não é uma letra pra você parar pra escutar, igual um Djavan ”, explicou.