Reprodução Instagram @roberto_de_carvalho Roberto Carvalho e Rita Lee

Roberto de Carvalho, de 72 anos, comoveu não apenas internautas, como também vários famosos da classe artística. O multi-instrumentista e compositor brasileiro usou as redes sociais para compartilhar a última foto que tirou com Rita Lee.



A artista, lembrada pelas composições transgressoras e pelo timbre inconfundível, morreu em maio de 2023, em meio ao tratamento contra as metástases de um câncer no pulmão, diagnosticado em 2021.

"Nossa última foto juntos", escreveu o viúvo como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 428 mil seguidores. Além da base de fãs, a publicação foi repercutida por famosos.





"Roberto e Rita para sempre", declarou o comunicador Serginho Groisman, visto semanalmente no comando do "Altas Horas", programa noturno exibido aos sábados pela Rede Globo. "R & R", referenciou Mel Lisboa, que interpreta a artista em peças teatrais, em alusão às iniciais do casal.

Outras figuras públicas, como Astrid Fontenelle, Patrícia Pillar, Beto Lee e Celso Fonseca, acrescentaram emojis de coração. Fãs também ressaltaram o legado da roqueira: "Nossa estrela faz muita falta", comentou um; "Não consigo esquecer ela", admitiu um segundo.

Relembre

Roberto revelou que o estado de saúde de Rita começou a se agravar após ela receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, em 2021. Inicialmente, o casal acreditava que fosse apenas uma reação passageira, mas logo veio o diagnóstico: câncer no pulmão. Apesar do tumor ter sido eliminado, surgiram metástases em outras partes do corpo.