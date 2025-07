Reprodução Instagram @originalsafi Safí em vídeo na web

O que parecia ser um esquema de golpes de multa falsa, na verdade, era uma estratégia de marketing. A cantora Safí espalhou papéis que simulavam multas por carros de Goiânia (GO) para promover um lançamento musical.

A ideia, contudo, acabou fazendo com que a artista fosse denunciada pela prefeitura goianiense. Os avisos das notificações traziam um QR Code que encaminhava quem escaneasse para uma música da artista.





Muitos condutores pensaram que as multas eram verdadeiras, enquanto outros temiam que as simulações fizessem parte de um golpe. As denúncias dos motoristas sobre as multas falsas foram recebidas pela Secretaria de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia em meados de junho. No dia 26 do mês passado, o órgão anunciou que Safí foi denunciada à polícia civil.

"A Polícia Civil de Goiás informa que recebeu a notícia-crime por parte da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito de Goiânia (SET), na manhã desta quinta-feira (26), e que dará andamento no procedimento investigatório que visa esclarecer as circunstâncias dos fatos. O procedimento será conduzido pelo Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Goiânia, com a realização de diligências", dizia a nota.

A defesa

A equipe jurídica que representa a cantora Safí também se pronunciou, por meio de um comunicado. "Os advogados que representam a Cantora Safí, tendo em conta a repercussão da campanha publicitária de lançamento da música 'Um nó', esclarecem que a ação de marketing utilizada pela cantora não constituiu infração penal ou outro ilícito que justifique a instauração de procedimento de investigação policial ou outra atuação do poder público", começa em nota ao "O Popular".

"A divulgação de um panfleto com texto e diagramação semelhantes a uma notificação de autuação de infração de trânsito, a exemplo do que já foi feito por outros artistas, foi apenas a forma utilizada pela equipe de publicidade da jovem cantora para chamar a atenção do público. O QR Code inserido no panfleto apenas encaminhava o usuário à plataforma de música 'Spotify', onde a música 'Um nó' poderia ser executada", acrescenta.

"O panfleto não continha nenhum nome, elemento ou emblema oficial de órgão de trânsito, ou do Município de Goiânia e continha, ao final, a observação de que se tratava de uma campanha publicitária. Não se trata, pois, de ato de falsificação de documento público", finaliza.