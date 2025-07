Instagram Sofia Vergara exibe maiô cavado durante passeio em Ibiza, na Espanha

A atriz Sofia Vergara chamou atenção ao publicar fotos e vídeos nas redes sociais durante férias em Ibiza, na Espanha, nesta terça-feira (8). A atriz colombiana apareceu usando um maiô estampado cavado, em tom rosa, com decote profundo e modelo fio-dental, enquanto aproveitava o calor do verão europeu.

Antes de desembarcar na ilha espanhola, Sofia foi fotografada em Roma na companhia de Douglas Chabbott, de 39 anos, apontado como novo namorado.

Douglas Chabbott é empresário e especialista no mercado de moda e colecionismo. Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em maio, durante o Festival de Cannes. No mesmo mês, marcaram presença no Grande Prêmio de Mônaco, onde oficializaram a relação com aparições públicas.

Sofia Vergara tem 52 anos e se tornou mundialmente conhecida pela personagem Gloria na série Modern Family . Ela é mãe de Manolo, de 33 anos, fruto do relacionamento com Joe Gonzalez. A atriz também foi casada com o ator Joe Manganiello por sete anos. O casamento com Manganiello terminou em 2023.

Sofia também publicou vídeos nos stories curtindo o sol à beira-mar.