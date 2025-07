Instagram/Reprodução/@mcguime MC Guimê se pronuncia sobre dívida milionária

O impasse envolvendo uma dívida milionária da época em que MC Guimê e Lexa ainda eram casados voltou ao centro das atenções.

A polêmica gira em torno de uma mansão localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, adquirida em 2016 por Guimê, quando ainda namorava a cantora.

O funkeiro se pronunciou na tarde desta terça-feira (8) e afirmou ter sido vítima de um golpe durante a negociação do imóvel. Segundo ele, tudo começou com um pagamento inicial de R$ 1 milhão, feito após um acordo entre seu então empresário e uma pessoa que se apresentava como proprietária da casa.

O problema surgiu quando uma terceira pessoa apareceu reivindicando a posse da casa.

"Já falei que não gostaria mais de falar sobre. Para que não fique nenhum mal-entendido, vou resumir. Esse imóvel, quando foi comprado, estava com preço de venda de R$ 2,2 milhões. Logo de início, através de um acordo do meu antigo empresário com a pessoa que se dizia proprietária do imóvel, tive que desembolsar R$ 1 milhão."

"Quando estava fazendo os pagamentos, recebo uma notificação extrajudicial de outra pessoa que ela era a real proprietária do imóvel. Se tratou de um golpe, só que já tinha pago valores expressivos, " explicou o cantor.

Segundo Guimê, ele assumiu integralmente a responsabilidade pelas parcelas e problemas estruturais do imóvel. Disse também que enfrenta, agora, uma cobrança por aluguel, que seria indevida.

"Essa casa foi comprada e não alugada. Essa questão que meu advogado está lutando, tinha uma cláusula abusiva que seria cobrado um aluguel conforme o andamento do contrato (...), mas estou confiante que a minha defesa vai reverter a situação e a Justiça vai tomar a decisão mais adequada."

Instagram/Reprodução/@lexa Lexa desabafa sobre dívida de Guimê

Lexa também se manifestou e fez um desabafo nas redes sociais. A cantora, que está oficialmente separada de Guimê desde setembro de 2023, demonstrou cansaço com a repercussão do caso.

"Já me pronunciei sobre isso, é cansativo, isso tem que correr em âmbito judicial e não aqui no Instagram. É chato toda hora ter que falar sobre isso, mas só para deixar claro mais uma vez: já tentei fazer acordo, já tentei dividir para pagar e me livrar disso, porém, nunca consegui chegar a um consenso" , afirmou.

Ela contou ainda que chegou a propor soluções, mas nenhuma avançou de forma definitiva. "Já tentei me livrar, paguei outras contas sozinha. Parece que não tenho boa-fé, mas já tentei resolver. Para vocês terem noção, nem conheço essas pessoas, mas sigo tentando, é cansativo."

Lexa e Guimê estiveram juntos por oito anos, sendo cinco de casamento, com períodos de separação e reconciliação.

Hoje, cada um segue sua vida: Lexa está noiva do ator Ricardo Vianna, enquanto MC Guimê aguarda a chegada da primeira filha, Yarin, fruto do relacionamento com a influenciadora Fernanda Stroschein.

Briga na Justiça

Em 2022, Lexa ingressou com uma ação judicial para se isentar de qualquer responsabilidade sobre a dívida relacionada à mansão adquirida por Guimê em 2016, antes do casamento.

No entanto, em setembro de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que, como os dois se casaram em regime de comunhão parcial de bens, a artista deveria arcar com parte da dívida.

O imóvel em questão está avaliado em R$ 2,2 milhões, e Guimê deixou de pagar cerca de R$ 777 mil. Ele foi condenado a restituir R$ 421 mil apenas em honorários advocatícios, sem contar os acréscimos por inadimplência.

Lexa contesta a decisão e insiste que a dívida foi adquirida antes do casamento, portanto, sem relação com ela. Ainda assim, as negociações para encerrar a pendência seguem travadas judicialmente.