Reprodução Instagram - 19.9.2024 Fernando Zor e Lara Bissi

Fernando Zor, de 41 anos, surpreendeu o público na noite da última segunda-feira (7). Isso porque o musicista, que faz parte da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, fez uma postagem para tentar reatar o namoro com Lara Bissi, a qual já tinha pedido em casamento. Ela respondeu o ex.

"Lara, seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável para mim", começa o cantor.





"Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo, Lara Bissi", completou ele.

Resposta

Após a repercussão do caso, Lara Bissi decidiu se manifestar publicamente sobre o pedido de reconciliação feito pelo ex-noivo.

"Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos d'Ele. Erramos…. Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo", respondeu ela, indicando que teria reatado com o sertanejo.

Relembre

Maiara e Fernando Zor ficaram conhecidos pelo relacionamento de idas e vindas, ironizado como namoro ioiô por internautas. Eles ficaram juntos entre os anos de 2019 e 2023, quando o término definitivo veio a público.