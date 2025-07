Reprodução Instagram @isabelifontana Isabeli Fontana faz topless

Isabeli Fontana, de 42 anos, usou as redes sociais no último sábado (5) para abrir um álbum de fotos com alguns dos momentos que tem vivenciado no México. Em um dos cliques, a modelo surgia fazendo topless enquanto renovava o bronzeado.



"Este aniversário é mais do que uma passagem do tempo. É um realinhamento, um retorno ao meu centro. As lições que vivi, as batalhas que enfrentei, não me endureceram— elas me abriram", escreveu como legenda da postagem.

A publicação ultrapassou a marca de 19 mil curtidas e foi elogiada não apenas por internautas, como também celebridades da classe artística, que repercutiram os cliques postados por Isabeli. Eles aproveitaram para parabenizar a modelo, que completou 42 anos na sexta-feira (4).





"Viva! Viva! Você merece todo amor sempre nessa vida", escreveu a comunicadora Sabrina Sato, esposa do ator Nicolas Prattes. "Feliz aniversário, minha amiga", prosseguiu a figura pública Caroline Trentini.

"Feliz aniversário, amiga, muito amor para você e sua família", disse a influenciadora Lais Ribeiro, seguida por mais de três milhões de internautas no Instagram. "Cada dia melhor", opinou ainda Marcele de Camargo.

Relembre

Reprodução Instagram Isabeli Fontana e Di Ferrero





Isabeli Fontana e Di Ferrero viralizaram nas redes sociais como Instagram, Facebook e X (o antigo Twitter) por conta de declarações inusitadas sobre o relacionamento dos dois.

Em participação no "Domingão com Huck", em julho deste ano, Di Ferrero contou que Isabeli acompanha os lugares por onde ele anda usando o GPS do celular para rastrear sua localização.

"Ela não é ciumenta, ela é possessiva, mas de amor, no amor", disse ele. "Eu mando print pra ela. Você fala, eu mando. Menos de 10 minutos, tá lá e você já sabe", completou Di.