Reprodução/redes sociais Digão fala sobre polêmica envolvendo Juliana Marins





Digão, vocalista dos Raimundos, retornou às redes sociais na última terça-feira (01) para explicar o motivo que o levou a compartilhar nos Stories de seu Instagram. Na publicação, ele ironiza a morte de Juliana Marins, brasileira que morreu ao cair em uma trilha na Indonésia na última semana.

O músico foi criticado na web após postar uma imagem da mochila da jovem e atacá-la devido a um adesivo escrito "Ele não" - um protesto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018.

No entanto, na publicação, ele elogiou a postura do jogador Alexandre Pato e da Prefeitura de Niterói, que ajudaram a família da jovem que sofreu um acidente na trilha do Monte Rinjani, na Indonésia.

"Então, pessoal, eu vim me manifestar em relação ao story que fiz, sobre uma situação que estava acontecendo com a Juliana Marins e a família. Eu fiz uma sequência de stories em que estava pressionando o governo, assim como muita gente também estava fazendo, principalmente a galera que compartilha do meu posicionamento político, enfim" , iniciou.

O músico afirma que nunca teve a intenção de ironizar a morte da jovem: "Quando vi a foto da Juliana e escrevi em cima, a minha intenção nunca foi fazer ironia ou deboche com a Juliana Marins. A minha intenção era abrir os olhos para o que estava acontecendo: o descaso que esse governo demonstrou com a Juliana Marins e sua família."

"Porque a prioridade deles foi buscar uma corrupta condenada a 15 anos de prisão no Peru, que conseguiu asilo na embaixada do Brasil — porque ela sabe que, no Brasil, todo bandido é bem-vindo. E o Lula estalou os dedos, mandou um avião para lá e deixou a família da Juliana Marins aqui, nessa situação horrível, nessa agonia" , continuou.

Ele reforça que seu objetivo era ajudar: "A minha forma de escrever é dura, tosca, mas eu falei a verdade. Nunca foi minha intenção ironizar, pelo contrário: a minha intenção..."





Entenda o que aconteceu

Digão atacou Juliana Marins, brasileira que morreu após cair de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Ao comentar a tragédia, o músico ironizou o “Ele não” estampado na mochila da jovem, em uma postagem nas redes sociais.

“Quando o mundo dá a volta, não adianta chorar e fingir surpresa… #ELESIM mandou o foda-se pra vocês” , escreveu Digão, referindo-se ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

A publicação acabou viralizando e gerou revolta nas redes sociais.

O que ocorreu com Juliana Marins

Juliana Marins, de 26 anos, caiu em uma vala enquanto fazia uma trilha no vulcão Rinjani, em Lombok. A jovem viajou com o objetivo de fazer um mochilão pela Ásia e estava na trilha com outros turistas, que contrataram uma empresa de viagens da Indonésia para o passeio.

Após escorregar no caminho, ela só parou a cerca de 300 metros de distância do grupo com o qual estava. A moça estava desaparecida desde o sábado (22/6), à espera de resgate; no entanto, as equipes de socorro só a localizaram quatro dias depois.

Na terça-feira (25/6), as buscas continuaram, e veio a triste notícia do falecimento, confirmada pela família. O corpo só foi resgatado na quarta-feira (26/6).

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido” , escreveu a família em uma rede social, no Instagram.