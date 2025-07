Reprodução Instagram Jennifer Aniston

O britânico Paul Davis, de 43 anos, foi vítima de um golpe virtual e perdeu cerca de US$ 270 (R$ 1464 na cotação atual do dólar) após acreditar que Jennifer Aniston estava apaixonada por ele e precisava de ajuda financeira. O britânico desempregado, morador de Southampton, contou ao jornal The Sun que enviou cartões-presente da Apple para um golpista que se passou pela estrela de Friends por meio de vídeos e imagens manipuladas com inteligência artificial.

Em entrevista exclusiva ao tabloide britânico, Davis revelou que acreditou na história porque recebeu supostas provas da identidade da atriz, incluindo uma imagem de uma carteira de motorista com o nome de Jennifer Aniston e áudios com voz semelhante à da artista. “ Eu acreditei — e paguei ”, afirmou.

O golpe começou há cerca de cinco meses e envolveu uma série de mensagens via Facebook Messenger. Em uma das conversas, o perfil falso escreveu: “ Você está aí, meu amor? Minha assinatura está prestes a expirar ”. Davis se comoveu e cedeu aos pedidos, mesmo com o conteúdo sendo claramente inusitado.

Além da falsa Jennifer Aniston, outros perfis fraudulentos se apresentaram como Elon Musk e Mark Zuckerberg. Davis relatou que os contatos eram frequentes e persistentes, sempre com abordagens emocionais e pedidos de ajuda financeira.

“ Recebi vídeos falsos da Jennifer Aniston dizendo que me amava e pedindo dinheiro. Achei que era verdade ”, disse o britânico. O conteúdo enviado incluía montagens da atriz soprando beijos e segurando um cartaz com a frase “ I love you ” (“ Eu te amo ”).

Com o tempo, ele percebeu que havia sido enganado, mas só depois de perder o equivalente a R$ 1.500 em cartões da Apple.

“ Achei que alguém seria punido por isso, mas parece que estão se divertindo — e se safando ”, desabafou. Ele alertou outras pessoas para que não cometam o mesmo erro: “ Fui enganado. Uma vez mordido, duas vezes mais esperto ”.