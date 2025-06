Riscos

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) alertou para os riscos da cirurgia que altera a cor dos olhos, conhecida como ceratopigmentação. De acordo com o CBO, a técnica é recomendada somente a pacientes com cegueira permanente ou baixa visão, com o objetivo de melhorar a aparência ocular em vez da funcionalidade visual.