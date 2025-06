Reprodução/Instagram Matteus Amaral

O estudante de agronomia Matteus Amaral, de 29 anos, pediu desculpas neste domingo (22) após uma fala do sogro gerar críticas nas redes sociais. Durante um churrasco em família, Paulo Roberto Ferreira afirmou que “ abacaxi é a picanha do Nordeste ”, o que causou indignação entre internautas.

A fala foi divulgada nos stories do Instagram de Matteus e rapidamente repercutiu negativamente. Em seguida, o ex-BBB voltou à rede social para se retratar publicamente e explicar o contexto da gravação.

A polêmica começou quando Matteus filmava um abacaxi no espeto durante o encontro familiar. Durante o vídeo, Paulo fez o comentário que muitos interpretaram como ofensivo ou depreciativo em relação à cultura e culinária nordestina.

" Infelizmente houve um equívoco ", afirmou Matteus. " A gente estava conversando ali e o meu sogro falou que o abacaxi é a picanha do Nordeste, mas nunca querendo ferir as pessoas do Nordeste. Longe disso ."

Na sequência, Matteus passou a câmera para o sogro, que tentou justificar.

" Eu sou uma pessoa que, quando eu saio de férias, é sempre no Nordeste. E eu adoro abacaxi no espeto. Eu falei aquilo brincando ", disse Paulo.

O influenciador fez questão de reforçar o respeito e carinho pelos nordestinos.

" Não levem para o mau caminho, estou pedindo desculpas aqui ao pessoal do Nordeste ", declarou.

Matteus também reconheceu que, mesmo sem intenção, a fala pode ter sido ofensiva.

" Gosto muito do pessoal do Nordeste, a gente não tem nada contra. São falas que eu sei que às vezes são um pouco complicadas, mas fica aqui o meu pedido de desculpas ", afirmou.