O humorista Márvio Lúcio dos Santos, conhecido como Carioca, afirmou que impede o filho de ler livros indicados pela escola, por considerar parte do material " doutrinador ". A declaração foi feita durante um podcast, divulgado nesta semana. O artista é pai de dois filhos com a criadora de conteúdo Paola Machado .

“ Tem livros que eu não autorizo na escola. Isso aqui não vai, tá? ”, afirmou Carioca. Ele defendeu a decisão com o argumento de que, como responsável financeiro, pode vetar conteúdos. “ Não, eu estou pagando. Isso não vai. E meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula ”, disse.

Carioca relata embate com diretora da escola

Segundo o humorista, a diretora da escola tentou confrontá-lo após o posicionamento.

" A diretora da escola veio me peitar: 'Você está fazendo uma coisa muito grave para o seu filho!' Eu falei: 'Eu? Estou ensinando o que você não sabe ensinar'. E ela falou: 'O quê?'. E eu: 'Coragem! Porque no mundo é preciso coragem, e ele já tem' ".

Carioca ainda relatou que outros pais se manifestaram após a atitude.

“ Uma mãe me liga e fala: ‘Nossa, que incrível o que você está fazendo nessa aula!’ Falei: ‘Faça o mesmo pelo seu filho’. ‘Então, veja bem!’ Falei: ‘Ser obrigado, para mim, não quer dizer muita coisa, não’. Não quer fazer a parte de vocês? Eu faço a minha! ”, contou.

As falas dividem opiniões nas redes sociais. Alguns internautas criticaram o comportamento do pai. “ O filho no futuro com coragem de dar na cara dele! ”, ironizou uma usuária. “ Tira da escola, então, e educa em casa ”, opinou outra. Também houve críticas ao impacto sobre professores. “ Ser professor no Brasil é uma verdadeira prova de resistência ”.

Por outro lado, algumas mensagens defenderam a postura de Carioca. “ Os pais têm direito de decidir sobre o que é bom ou não para seus filhos ”, escreveu um internauta. Outro acrescentou: “ Parabéns a esse pai e aos demais, lutem por seus filhos, por uma educação digna e decente ”.