Reprodução/Instagram Lavínia Vlasak

A atriz Lavínia Vlasak, de 48 anos, chamou atenção recentemente ao aparecer ao lado do marido, o economista Celso Colombo Neto, 47, em um evento. O casal, que está junto desde 2007, raramente compartilha momentos íntimos nas redes sociais, mas desta vez surgiu em um registro descontraído durante um casamento.

A artista, conhecida por papéis em novelas como "O Rei do Gado"(1996) e "Totalmente Demais" (2015), está afastada da televisão desde 2019, quando fez uma participação especial em "Bom Sucesso" (TV Globo). Nos últimos anos, optou por se dedicar aos filhos, Felipe, 16, e Estella, 13.









Prioridade à família

Em entrevista ao "Faustão na Band", Lavínia explicou sua decisão de reduzir a carreira: " Fiquei bastante tempo dedicada a eles, acho importante. Você aproveita os seus filhos com você até uma determinada idade. Atriz, eu posso ser velhinha. Posso fazer a vovó, a bisavó. Agora, eles ali, meus pintinhos debaixo da minha asa, não é."

A escolha pelo afastamento começou durante a gravidez. Em declarações à revista Caras, ela contou que evitou trabalhar em produções dramáticas para não expor os bebês ao estresse. "A criança sente tudo o que está lá dentro, e as novelas são feitas em cima de uma ficção que tem que ter algum drama. A gente chora, grita, e por mais que saiba que é ficção, o nosso corpo não sabe. E o neném ali dentro também não."

Discreta, mas presente nas redes

Apesar de evitar expor a rotina familiar, Lavínia mantém interação com o público por meio de reflexões e projetos artísticos. Atualmente, ela compartilha vídeos lendo fábulas em seu Instagram.

"Gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não da minha vida. Uso as redes para me comunicar, mas prefiro dividir pensamentos e crenças, não detalhes pessoais" , afirmou em 2023.

Com uma carreira sólida na TV Globo — incluindo produções como "Laços de Família" (2000) e "Mulheres Apaixonadas" (2003) —, a atriz também marcou presença na Record TV, em "Vidas Opostas" (2006).

Apesar do sucesso, ela reforça que valoriza o equilíbrio entre profissão e vida privada: "Minha vida não é tão interessante assim para que os outros acompanhem. O segredo é: a palavra é prata, mas o silêncio é ouro."