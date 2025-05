Foto: Divulgacao Fernanda Torres

A consagrada atriz Fernanda Torres está de volta às telonas com um novo projeto autoral.

Durante a Rio2C, evento que reúne profissionais do audiovisual e da economia criativa no Rio de Janeiro, ela anunciou sua atuação como protagonista e roteirista do longa Os Corretores, uma comédia dramática dirigida por Andrucha Waddington, seu marido.

De acordo com a Variety, o filme acompanhará a vida de um casal de corretores de imóveis e explorará, com humor e melancolia, as tensões e sutilezas do cotidiano profissional e conjugal. O ator que dividirá a cena com Torres ainda não foi revelado.

Os Corretores é uma produção da Conspiração Filmes, com parceria da Globo Filmes, e marca o sexto roteiro cinematográfico assinado por Fernanda Torres, que já escreveu para revistas, televisão e roteirizou a minissérie Os Outros, da TV Globo.

Ainda sem data de estreia, o longa promete unir a precisão narrativa de Fernanda à sensibilidade estética de Waddington em uma história que mergulha nas nuances das relações humanas.