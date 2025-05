Reprodução/redes sociais Suzana Alves ficou conhecida por interpretar a personagem Tiazinha, no final da década de 1990

A atriz Suzana Alves , conhecida nos anos 1990 como a personagem Tiazinha, criticou o Carnaval em uma live nesta sexta-feira (23). Aos 46 anos e convertida ao evangelho, a atriz afirmou que a festa é comandada por demônios e contou experiências espirituais vividas enquanto desfilava como musa em escolas de samba no Rio de Janeiro.

A declaração foi feita durante uma pregação transmitida ao vivo. Suzana citou passagens marcantes de quando participou da Beija-Flor e da Tradição.

“ Eu não consegui mais [fazer parte daquilo]. E o Senhor foi me mostrando no plano espiritual. Quando eu subia no carro alegórico, o Senhor me mostrava a quantidade de demônios ”, afirmou.

Na mesma fala, a atriz relatou um episódio que classificou como um sinal divino.

“ No meu último Carnaval, o meu carro pegou fogo. Acabaram de me colocar, e pegou fogo ao redor de mim. O bombeiro chegou, me desceram correndo e apagaram o fogo. Foi a última vez que eu saí no Carnaval ”, contou.

Atriz fala em “ritual” para enterrar personagem Tiazinha

Além do discurso contra o Carnaval, Suzana Alves comentou a ruptura com a personagem que a tornou famosa. Em entrevista recente a Leo Dias , revelou ter queimado objetos ligados à Tiazinha.

“ Sou grata, mas precisei negar [a personagem] para ser eu mesma. Eu queria ser a Suzana ”, disse.

A atriz relatou ter passado por um processo de luto simbólico para se afastar da imagem construída nos anos 1990.

“ Queimei até algumas roupas [da Tiazinha]. Foi um ritual mesmo. Vários rituais aconteceram. Pintei o cabelo de ruivo e queria que me chamassem pelo meu nome ”, desabafou.

Suzana revelou que até familiares deixaram de usá-lo. “ Ninguém mais sabia meu nome, nem minha família ”, completou. Segundo ela, esse luto durou cerca de 10 anos e envolveu acompanhamento psicológico.

“ Quando se é um ator, é difícil tirar um personagem de ti. Todos os personagens que fiz tive de levar para terapia ”, explicou.