PEOPLE/Courtesy of Nathalia Schumacher Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram primeira foto da filha Zuri

Ludmilla e Brunna Gonçalves divulgaram nesta quarta-feira (14) a primeira foto da filha recém-nascida, Zuri . A menina nasceu em Miami, nos Estados Unidos, durante a tarde. Esta é a primeira filha das artistas, casadas desde 2019.

Em entrevista exclusiva à revista People , Ludmilla e Brunna celebraram a chegada da bebê com uma declaração emocionante. "A chegada de Zuri mudou tudo. Nosso amor, que já era imenso, se multiplicou", disseram à publicação norte-americana.

O casal também descreveu o momento como mágico. “Vivemos um momento de grande alegria e plenitude, como se estivéssemos no paraíso. Hoje, se alguém me perguntar o que é o amor, eu sei responder. Eu sei explicar", afirmaram na reportagem.

A primeira imagem compartilhada mostra apenas a mão de Zuri. Na legenda, escrita em português, Ludmilla e Brunna anunciaram o nome da filha e comemoraram a nova fase. “Hoje multiplicamos o nosso amor. Me sinto abençoada por Deus como nunca antes”, escreveram. “Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, seremos as mulheres mais felizes do mundo.”

Casal anunciou gravidez em novembro com homenagem no palco

A gestação foi revelada em novembro de 2024, durante uma apresentação de Ludmilla. Em uma publicação nas redes sociais, a cantora descreveu o momento como “o numanice mais inesquecível de todos”, fazendo referência ao nome de seus álbuns.

Brunna também compartilhou fotos do mesmo dia e expressou a emoção. "@ludmilla ter nosso filho era meu maior sonho e agora se tornou realidade, obrigada!", escreveu. “VAMOS SER MÃES! É uma felicidade que não cabe na minha vida”

Em dezembro, Ludmilla e Brunna organizaram um chá revelação luxuoso, transmitido nas redes sociais. O evento teve balões brancos, flores, fumaça colorida, fogos de chão e serpentinas. A cor rosa revelou que o bebê seria uma menina.

Durante a contagem regressiva, uma explosão de fumaça pink e serpentinas envolveu o casal, que se abraçou em clima de comemoração. “It’s a girl 🩷”, escreveu Ludmilla na legenda da publicação com o vídeo do momento.