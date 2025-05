Reprodução/Divulgação/Instagram Marília Gabriela anuncia aposentadoria após 50 anos de carreira

A consagrada jornalista e apresentadora Marília Gabriela, de 76 anos, anunciou oficialmente sua aposentadoria em um descontraído post nas redes sociais nesta segunda-feira (12). Com uma foto vestindo uma camiseta que diz "Aposentada: eu faço o que eu quero, quando eu quero. Além disso: não é mais meu problema", ela brincou com os seguidores: "Sim, é o que está escrito: aposentada, fazendo o que eu quero, quando quero e pronto, não se fala mais nisso?".

Em tom leve, Marília revelou seus planos para essa nova fase: "Só viajar e fazer teatro, por enquanto. Daí pergunto: pra que mais?". A postagem também trouxe um toque de nostalgia ao falar de sua primeira carteira de trabalho, emitida em 1º de abril de 1970, quando foi admitida na Rádio Televisão Paulista (Globo). "Encontrei-a hoje numa gaveta! Vida que segue", completou.





Trajetória marcante

Com uma carreira que atravessou décadas, Marília Gabriela se tornou referência no jornalismo e na televisão brasileira. Foi com o De Frente com Gabi, no SBT, que consolidou seu estilo único de entrevistas incisivas e perspicazes. Além do jornalismo, Marília também se aventurou no teatro e em outras produções artísticas, paixão que agora pretende dedicar mais tempo.

Marília Gabriela começou sua carreira em 1969 como estagiária no Jornal Nacional (Globo), tornando-se apresentadora do Jornal Hoje no mesmo ano. Em 1973, ingressou no Fantástico como repórter especial. Em 1980, assumiu o TV Mulher, um programa com diversos quadros especializados. Após deixar o programa em 1984, foi correspondente da Globo na Inglaterra e em Nova York antes de migrar para a Band em 1985, onde apresentou Marília Gabi Gabriela. Uma das entrevistas mais marcantes da jornalista foi com Madonna.