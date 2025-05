Reprodução Instagram / YouTube Brad Arnold

Brad Arnold, de 46 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (7) para anunciar aos fãs que foi diagnosticado com câncer em estágio 4, considerado avançado. O vocalista da banda de rock alternativo 3 Doors Down detalhou o quadro de saúde em um vídeo publicado na web.

O musicista luta contra carcinoma de células claras, tipo de câncer renal. Segundo ele, a doença já se espalhou para o pulmão. Em virtude do tratamento, ele precisou se afastar dos compromissos artísticos, o que resultou no cancelamento de uma turnê que começaria no dia 16 deste mês, na Flórida.





“Espero que vocês estejam tendo um bom dia hoje. Tenho uma notícia não tão boa para contar. Estou doente há algumas semanas, fui ao hospital e fiz alguns exames. Acabei recebendo o diagnóstico de que tenho carcinoma de células claras, que se espalhou para o pulmão, e é estágio quatro, o que não é nada bom”, iniciou.

“Mas sabe de uma coisa? Servimos a um Deus poderoso, e Ele pode vencer qualquer coisa. Então não tenho medo. Sinceramente, não estou assustado com isso”, acrescentou no Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 124 mil seguidores.

“Obrigado por todas as memórias até aqui. Agora, eu realmente acredito que ‘It’s Not My Time’ é a minha música. Vai ser uma batalha, então precisamos dos nossos guerreiros de oração! Obrigado por serem os melhores fãs do mundo. Amamos vocês”, finalizou.

Assista:





Repercussão

Nos comentários do vídeo, que ultrapassou a marca de 866 mil visualizações, tanto os fãs quanto os colegas de profissão do artista desejaram melhoras a ele. “Se tem alguém com fé e força para enfrentar essa luta, esse alguém é você, irmão. Você e sua família estão nas minhas orações todos os dias”, disse Scott Stapp, vocalista do Creed. “Mandando amor, meu irmão”, pontuou o cantor Chris Daughtry.