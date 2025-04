Reprodução: Instagram/Gold Lens Photography Cantor está vendendo imóvel

A mansão de Mick Jagger, icônico cantor de rock dos Estados Unidos, está à venda pelo valor de aproximadamente R$ 40 milhões. Localizado no bairro de Marylebone, em Westminster (Londres), o imóvel se tornou conhecido pelas festas que o astro dava.

A locação se encontra em um prédio de uma das áreas mais nobres a cidade britânica. Saindo por US$ 7 milhões (cerca de R$ 37,9 milhões segundo a cotação atual do dólar), o lugar possui 230 ² e apresenta hall de entrada com duas salas de estar/recepção. de área útil, o local tem uma ampla variedade de cômodos, contando com hall de entrada e duas salas para recepção de convidados.

Desde 1966, o rockstar aluga a mansão, que foi construída entre os anos de 1903 e 1904. A decoração do apartamento é marcada pela presença de cores azuis e verdes, além de tons mais neutros em certos cômodos, a exemplo da sala de jantar.

Reformada, a propriedade fez parte da vida de Mick, também conhecido por ser festeiro. Nos banheiros e quartos do local, a estética é ancorada com o uso de tons mais fortes, como um sofá roxo com almofadas rosas, para destacar ainda mais o local.



Veja fotos: