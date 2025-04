Reprodução Instagram - 10.4.2025 Vintage Culture e Sarah Hardel

Conhecido popularmente pelo nome artístico Vintage Culture, o DJ Lukas Ruiz ganhou destaque nas redes sociais após boatos de que ele tivesse traído sua namorada, Sarah Hardel, crescerem entre os internautas. Na última quarta-feira (9), ele veio a público se pronunciar sobre a polêmica.

Por meio de uma publicação feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 10,6 milhões de seguidores, o musicista afirmou que ele e a companheira tiveram uma discussão por "motivo fútil". No entanto, em relação à traição, o artista negou ter sido infiel com Sarah.

"Pessoal, acho que vocês nunca me viram postar esse tipo de conteúdo por aqui. Essa é a mulher da minha vida. Foi e sempre será. Nós tivemos uma discussão tão fútil, eu errei com ela", começou.





"Eu assumo a culpa, mas o que estão falando que trai ela, isso não é verdade. Todos que estavam comigo podem falar e eu não preciso de amigos para me defender dos meus erros. Sim, abracei a menina, sim, foi um erro", acrescentou ele, em referência ao registro em que surge dando um abraço em outra mulher.

Em seguida, ele se declarou para Sarah. "Minha vida é 100% investigada e eu não acho ruim. Eu nunca amei nessa vida, como eu amo a Sarah Hardel. Desculpa, meu amor, por ter te magoado. Esse não sou eu. Eu estou aqui para te fazer a pessoa mais feliz do mundo", concluiu.