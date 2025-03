Reprodução/Instagram 14.08.2022 Milton Nascimento em viagem com o filho, Augusto Nascimento

Augusto Nascimento, filho do célebre musicista Milton Nascimento, revelou que o patriarca foi diagnosticado com Parkinson. A doença de caráter neurológico compromete os movimentos do portador, afetando o equilíbrio, causando tremores e prejudicando até mesmo a fala.





Durante participação no "Jornal Nacional", da Rede Globo, Augusto detalhou que o cantor descobriu a condição há aproximadamente dois anos e que segue em tratamento. Homenageado nas festas carnavalescas deste ano, Milton ainda lida com a diabete.





"Isso vem trazendo limitações, junto com a idade, com a questão da diabete. Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida”, pontuou o filho do artista. "Está super empenhado com o lance da Portela, com todas as homenagens e honrarias que ele vem recebendo”, continuou.



No Carnaval de 2025, Milton nascimento ganhou homenagens da Portela, que terminou em quinto lugar e já tem mais de 22 títulos conquistados. Beija-Flor se consagrou como campeã neste ano. O músico se afastou dos palcos em 2022 e coleciona hits que marcaram a indústria fonográfica brasileira.