Amber Rose revela controle de Kanye West sobre roupas de namoradas

Amber Rose afirmou que Kanye West influenciava diretamente as roupas das mulheres com quem se relacionava. A modelo, que namorou o rapper entre 2008 e 2010, disse que ele incentivava o uso de peças sensuais para que suas parceiras fossem desejadas por outros homens.

Em entrevista ao podcast Club Shay Shay , Rose detalhou como o rapper determinava os looks. "Kanye, com certeza, está vestindo [Bianca] assim. Ele fez o mesmo comigo e com a Kim. É só quem ele é. Ele quer que outros homens desejem sua mulher, é disso que ele gosta", declarou.

Ao ser questionada pelo apresentador Shannon Sharpe se cedia às vontades do cantor, Rose confirmou. "Eu era jovem. Ele me comprava roupas caras e eu achava bonito. Mas se você olhar fotos antigas minhas sozinha, eu estava sempre com as roupas dele – jeans largos, camiseta, jaqueta grande", explicou.

A modelo relembrou um episódio marcante durante uma viagem à Europa, quando foi pressionada a usar um vestido transparente. "Eu chorei. Discuti com ele e disse: ‘Eu não quero usar essa merd*, eu não quero isso’. E ele me dizia: ‘Você não entende, é moda, eu sou um gênio’. Eu acabei cedendo, mas fui detonada na internet", contou.

Kanye é conhecido por influenciar o estilo das mulheres com quem se envolve. Durante o casamento com Kim Kardashian, o rapper transformou o guarda-roupa da empresária, trocando peças consideradas "cafonas" por criações de designers renomados. Com Bianca Censori, a mudança foi ainda mais radical, com roupas extremamente ousadas.