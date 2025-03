Reprodução Preta Gil celebra primeiro mergulho no mar após liberação médica

A cantora e empresária Preta Gil comemorou nesta quarta-feira (5) ao receber autorização médica para dar um mergulho no mar. Após enfrentar um tratamento de saúde e passar por cirurgias, a cantora compartilhou a experiência com um vídeo no Instagram.

No vídeo publicado, Preta explicou a importância do momento e agradeceu amigos próximos pelo apoio. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!", escreveu. A artista também mencionou a conexão espiritual do ato, relacionando a experiência à energia de Iemanjá.

No registro, Preta explicou que a demora para voltar ao mar não estava relacionada apenas à cirurgia recente, mas também a um longo processo de recuperação. "Os pontos abriram, como eu já falei, estão fechando. Ainda estão em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia, tá? O mergulho que eu tava sonhando no hospital com esse pier especificamente."

O momento foi acompanhado de perto por amigos. "Segura aqui. Tá ardendo, amiga? Tá não, bora. Vai, pega a boia para ela, vá. Isso, tem que ser neta. Vai, agora mergulha, vai se banhar", diz uma das pessoas no vídeo.